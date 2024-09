Prezydent deklaruje: "byłem gotowy". Nie dostał dokumentów ws. powodzi

Sygnał z kancelarii premiera

Dodał, że tuż przed wylotem do Nowego Jorku pytał szefową swojej kancelarii, czy dokumenty nie dotarły w ostatniej chwili. - Rozumiem, że gdy pan premier uzna, że jest właściwy moment na tę nominację i jeśli w ogóle będzie ją chciał w tej formule konstytucyjnej zrealizować, bo może nie będzie chciał, by był to członek Rady Ministrów, może będzie chciał, by był to taki pełnomocnik premiera - przekazał prezydent.