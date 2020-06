Prezydent Brazylii grozi opuszczeniem WHO

Przywódca Brazylii ogłosił jednocześnie rychły powrót do łask hydroksychlorochiny.

Drugi kraj pod względem liczby infekcji

Brazylia jest drugim krajem wśród państw z największą liczbą potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2. Ich liczba wyniosła do piątku 614 941. Więcej zakażonych jest tylko w Stanach Zjednoczonych.

Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest jednak wyższa. Co więcej, Brazylia stoi w obliczu "trzeciej fazy epidemii": do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.

Trump wierzy w lek

USA zrywa relację z WHO

29 maja prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Decyzję uzasadnił działaniami organizacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa. Jego zdaniem reakcja WHO na jej wybuch nie była adekwatna, a to dlatego, że Chiny "całkowicie kontrolują" tę organizację. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na Światową Organizację Zdrowia i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.