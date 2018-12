Prezydent Andrzej Duda znieważony w Radiu Rzeszów. Śledztwa nie będzie

"Figurant", "osoba pełniąca obowiązki prezydenta" - tymi epitetami określono w Radiu Gdańsk głowę państwa Andrzeja Dudę. Zrobił to jeden ze słuchaczy, ale ukarana została prowadząca program. Mogłyby grozić jej nawet trzy lata więzienia, jednak prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

"Mamy najwyżej pełniącego obowiązki prezydenta. Prezydent powinien być mężem stanu, posiadać własną wolę i własne inicjatywy. W tym momencie mamy figuranta. Ani własnej woli, ani żadnego poważania to on nie posiada. Na to, żeby być prezydentem, trzeba zapracować. Na szacunek wśród Polaków trzeba zapracować. Pewne rzeczy nie przychodzą tylko dlatego, że objęło się stołek" - mówił.