Prezydent Andrzej Duda mocno o sędziach w Polsce: "To zepsute środowisko"

Prezydent Andrzej Duda w TVP Info w ostrych słowach ocenił działania sędziów w Polsce. Wypowiedział się także o szansach Donalda Tuska w wyborach prezydenckich w 2020 r. - jeśli oczywiście były premier zdecyduje się w nich kandydować.

Prezydent - pytany przez dziennikarkę Ewę Bugałę o reformę wymiaru sprawiedliwości - ocenił sędziów. Zaapelował do nich, by pamiętali, że "swoim zachowaniem budują opinię wymiaru sprawiedliwości" i że "decydują o życiu i śmierci ludzi".

- Te zmiany doprowadzą nas do tego, że Polacy zaczną uważać, iż Polska jest krajem sprawiedliwym. To fundament państwa - przekonywał prezydent.

Jednocześnie dodał, że nie udało się do końca zreformować wymiaru sprawiedliwości - tak, jak by chciał tego obóz Zjednoczonej Prawicy.

Pytany o postanowienie TSUE, głowa państwa pzyznała: - [Nowelizacja ustawy o SN] to nie było ustępstwo wobec Komisji Europejskiej, to było wykonanie wskazań Trybunału Sprawiedliwości UE i w tym zakresie te zmiany, które zostały wprowadzone, były zaproponowane przez Sejm (…). Uznałem, że to idzie w kierunku, w jakim idzie TSUE i stąd moja decyzja. Jesteśmy członkami UE i też byłem zwolennikiem, by postanowienie TSUE uznać.