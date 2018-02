Prezes ukraińskiego IPN: polskie inicjatywy wywołują problemy

W kwestiach historycznych władze Polski i Ukrainy nie mogą osiągnąć porozumienia. Krzysztof Szczerski mówi o rozczarowaniu ostatnimi rozmowami i regresie zaufania wobec Ukraińców. Natomiast prezes ukraińskiego IPN o brak postępów w rozmowach obwinia Polskę.

Ukraińcy obwiniają Polskę

Słowa Szczerskiego skomentował Wołodymyr Wiatrowycz, prezes ukraińskiego IPN. - To właśnie z polskiej strony za każdym razem po podjęciu wstępnych ustaleń pojawiają się inicjatywy, które wywołują nowe problemy. Podpisanie przez prezydenta Dudę zmian w ustawie o IPN całkowicie zmieniło warunki rozmów, co do których umawiano się jeszcze w grudniu - oświadczył.