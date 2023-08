Prezes PSL z listem od komisarza. "To akt desperacji"

Cztery postulaty PSL

Szef ludowców przedstawił komisarzowi Wojciechowskiemu cztery postulaty do realizacji. Po pierwsze, PSL domaga się, aby komisarz przekonał polski rząd do wprowadzenia kaucyjnego systemu bezpieczeństwa, który w zamyśle PSL ma chronić polskie rolnictwo. Chodzi o to, żeby np. na jedną tonę zboża nałożyć 1 tys. kaucji - przy takim rozwiązaniu zboże, jak mówił szef ludowców, nie zostałoby w Polsce. - Zboże techniczne wjeżdżało do Polski, to zniszczyło rynek - podkreślił Kosiniak-Kamysz.