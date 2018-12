Prezes PiS Jarosław Kaczyński wspomina Jolantę Szczypińską. "Trudne, dużo za krótkie życie"

Jarosław Kaczyński przyznał, że wyjechał wcześniej z Jachranki, gdzie odbywało się posiedzenie PiS. Pojechał wtedy do szpitala, do umierającej Jolanty Szczypińskiej. Teraz prezes wspominając ją, zdradza smutne szczegóły z jej życia. - Wielu ludzi załamałoby się życiem, jakie miała - mówi.

Choroba

Kaczyński przyznał, że wcześniej napisała do niego list pożegnalny. Podkreślał, że była niezwykłą, dobrą osobą - i dla ludzi, i dla zwierząt. Przez jakiś czas utrzymywała brata, jeździła do chorych koleżanek, mimo że sama była w złym stanie. Uratowała również życie jednej z posłanek o imieniu Basia. Prezes zdradził też, że jadł u niej skromne kolacje. Wiosną 2017 roku Szczypińska napisała testament.

Prezes PiS powiedział, że podczas ostatniej rozmowy ze Szczypińską posłanka przekazała mu, co trzeba zrobić w Słupsku. - Miała świadomość, że ma niewielkie szanse. Była pielęgniarką, wiedziała, co się dzieje. Przyjechałem z Jachranki do niej, wtedy myśleliśmy, że to koniec. Umarła o 11. Miała trudne, dużo za krótkie życie - powiedział Kaczyński.