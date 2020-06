Prezes PiS Jarosław Kaczyński ściśle chroniony. Ujawniono przelewy dla firmy ochroniarskiej

Z dokumentów, które posiada Krajowe Biuro Wyborcze, wynika, że PiS wydaje na wsparcie prezesa blisko 150 tys. zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę 1,6 milona złotych - ujawnia portal interia.pl. To kolejny wzrost wynagrodzenia dla firmy zapewniającej bezpieczeństwo Jarosława Kaczyńskiego . W zeszłym roku ta kwota była niższa o 200 tys. złotych, a w 2013 roku "zaledwie" milion .

W samym marcu 2019 r. ochroniarze prezesa PiS mieli zarobić dwukrotnie po 135 tys. zł. Łącznie za rok ubiegły zainkasowali ponad 1,86 mln zł. - To zapewne kwota brutto. Po odjęciu VAT i standardowej marży 7 proc. zostaje ok. 100 tys. zł. Przy trzech ochroniarzach i transporcie wychodzi około 3 300 zł dziennie. Całkiem niezła stawka - wylicza gen. Grzegorz Mozgawa, były szef Biura Ochrony Rządu.

PiS od lat korzysta z usług renomowanej firmy Grom Group. Firma została założona przez dwóch emerytowanych snajperów jednostki Grom. W ich ofercie znajdują się usługi byłych komandosów, oficerów służb specjalnych i funkcjonariuszy BOR. Ochroniarze, jak wielokrotnie opisywały media, mogą cieszyć się specjalnymi przywilejami. Towarzyszą prezesowi PiS w sejmowych kuluarach, chociaż nie mają tam wstępu dziennikarze. Co do zasady ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego nie odstępują go na krok.