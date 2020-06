Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: Szczyt epidemii może nastąpić w czasie wyborów

Największą dzienną liczbę nowych przypadków koronawirusa, czyli 576, odnotowano w Polsce w sobotę 6 czerwca.Tego samego dnia zostały otwarte kina, teatry, salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness. Rząd pozwolił też na organizowanie weseli do 150 osób. Sytuację, w jakiej znajduje się teraz Polska, skomentował w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja.

"Znoszenie obostrzeń jest nieodpowiedzialne"

Jak tłumaczył prof. Andrzej Matyja, Polska nadal odnotowuje wysoką dzienną liczbę nowych zakażeń, a krzywa zachorowań zamiast spadać, utrzymuje się na stałym poziomie. - To świadczy o tym, że chyba źle sobie radzimy w walce z epidemią. Nie widać żadnych zmian, by zmniejszała się liczba zachorowań dziennych, a wręcz odwrotnie - mówił prof. Andrzej Matyja.

Jego zdaniem zniesienie kolejnych obostrzeń przez rząd jest niezrozumiałe i nieodpowiedzialne. - To może doprowadzić do tego, że ten szczyt zachorowań mamy ciągle przed sobą. Może być tak, że z opóźnieniem, ale jednak, doprowadzimy do sytuacji włoskiej czy hiszpańskiej - ostrzegł prof. Matyja.