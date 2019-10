Prezes Iustitii Krystian Markiewicz pozwał Zbigniewa Ziobrę. Jest reakcja ministra

Zbigniew Ziobro stwierdził, że prezes Iustitii Krystian Markiewicz powinien pozwać samego siebie. W ten sposób odniósł się do pozwu skierowanego przez profesora w sprawie "szerzenia zorganizowanej nienawiści wobec niego i środowiska sędziowskiego".

- To kolejna akcja polityczna, która zmierza do wciągnięcia mnie w spór wewnątrz skonfliktowanego środowiska sędziowskiego - powiedział w Bydgoszczy Ziobro, cytowany przez portal wpolityce.pl. Zdaniem ministra "Markiewicz powinien w pierwszej kolejności pozwać samego siebie, dlatego, że to on jest obrońcą systemowej patologii polskiego sądownictwa".