Afera hejterska. Prof. Krystian Markiewicz pozywa Zbigniewa Ziobrę

Minister Zbigniew Ziobro, pracownicy ministerstwa sprawiedliwości oraz członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Te osoby zostały pozwane przez prezesa

Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Sędzia zarzuca im szerzenie zorganizowanej nienawiści wobec niego i środowiska sędziowskiego.



- Od miesiąca czekałem na reakcję Prokuratury i urzędów do tego powołanych. Wsłuchiwałem się w dalsze rozpowszechnianie kłamstw ze strony urzędników ministerstwa sprawiedliwości oraz kompletny brak wzięcia przez kogokolwiek odpowiedzialności za atak na mnie. Niestety nie doczekałem się - przekazał w komunikacie prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia.

W związku z aferą Markiewicz pozwał Zbigniewa Ziobrę "za kompletny brak nadzoru nad kierowanym przez niego urzędem". - Pod jego okiem działała zorganizowana grupa pracowników, którzy wynosili poufne informacje i wykorzystywali je do nękania mnie. Pełną odpowiedzialność za to co się dzieje w Ministerstwie ponosi Zbigniew Ziobro. Jeśli Pan Minister nie umie sam wyciągnąć wniosków ze swoich błędów, musi mu o tym przypomnieć niezależny Sąd - stwierdza profesor.