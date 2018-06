Prezes IPN Jarosław Szarek zdenerwował związkowców z "Solidarności". Sprawa w prokuraturze

Utrudnia i przeszkadza - to według związkowców z "Solidarności" działających w IPN robi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Dlatego złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa.

Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów 7 maja. Na razie trwają czynności sprawdzające, czyli między innymi przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która złożyła zawiadomienie. Po tym prokurator podejmie decyzję, co dalej - czy będzie dochodzenie, czy nie.

- Jeżeli chodzi o próby uregulowania wewnętrznych spraw pracowniczych, to my się zmagamy z problemami w Instytucie Pamięci Narodowej od ponad roku - dodał Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej "Solidarności". Zwrócił też uwagę, że "pracodawca kwestionuje zasadność sporu zbiorowego, w który weszła Komisja Zakładowa".

- Oczywistym dla nas krokiem było doniesienie do prokuratury. Wykorzystujemy narzędzia, jakie przewiduje prawo, i będziemy konsekwentnie dążyć do tego, by "Solidarność" w IPN-ie miała prawo do prowadzenia działalności związkowej zarówno w kwestiach zbiorowych, jak i indywidualnych interesów pracowniczych w tej instytucji - tłumaczył Kimso.