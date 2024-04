Prezenty na Pierwszą Komunię. Polacy wskazali konkretne kwoty

Ile pieniędzy wręczyć w kopercie komunijnej? To jedno z pytań, które często zadają sobie goście zaproszeni na uroczystość. Chociaż przekazanie prezentu z okazji Pierwszej Komunii nie jest obowiązkowe, to decyduje się na to większość gości, którzy wspólnie z dzieckiem celebrują religijną uroczystość.