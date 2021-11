Prezenty gwiazdkowe 2021 – jakie zabawki podarować dzieciom w różnym wieku?

Może zdarzyć się tak, że nasz roczniak upodoba sobie nowe technologie. Nic dziwnego, w końcu dzieci często naśladują rodziców! Wtedy warto mu sprezentować Tablet malucha od Fisher Price, który wygląda jak prawdziwy, a przy okazji pomaga w nauce alfabetu i nazw przedmiotów. Wśród innych propozycji znajdziemy też Uczący smartfonik szczeniaczka lub hit innowacyjny, czyli Smartwatch szczeniaczka – ich zaletą jest to, że mają podświetlane ekrany, a do tego wiele edukacyjnych elementów. A może tak kupić… odkurzacz pod choinkę? Jeśli już, to tylko najnowszej generacji robot sprzątający, dzięki któremu brzdąc zacznie samodzielnie wędrować. Założymy się, że Kot na odkurzaczu Raczkuj ze mną zrobi furorę nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. Wystarczy nacisnąć głowę pupila, popchnąć odkurzacz do przodu lub odciągnąć go do tyłu i puścić. Podłoga będzie "wysprzątana", a światełka i dźwięki zachęcą do podążania za uroczym przyjacielem!