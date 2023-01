Prezenty dla dziadków od Rydzyka. Część cen zwala z nóg

Zaraz po wejściu na stronę możemy zauważyć duży napis "21 i 22 styczna Dzień Babci i Dzień Dziadka". Po jego kliknięciu strona przekierowuje nas do wyboru ewentualnego prezentu. Za 324 zł możemy kupić zestaw 21 płyt z pielgrzymkami Jana Pawła II. Dla seniorów dostępna jest również książka "Ojciec Pio. Życie pełne modlitwy cierpienia i miłości", która kosztuje 149 zł. Co ciekawe, pojawia się nawet oferta z telefonem komórkowym za ok. 200 zł.