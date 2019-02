Prezent na Walentynki. Najlepsze prezenty i podarki z okazji Walentynek

Już wkrótce będziemy obchodzić Walentynki. Zakochani chcą zaimponować swojej partnerce/swojemu partnerowi różnymi prezentami. Poniżej podajemy kilka pomysłów i rozwiązań na prezent dla swojej drugiej połówki na Walentynki.

Prezenty na Walentynki

Można też pójść w stronę czegoś własnoręcznie robionego, jeśli mamy na to siły i pomysł - albo zrobić jakąś ozdobę do mieszkania lub coś praktycznego.

Prezent na Walentynki - wieczór we dwoje

Kolejną opcją jest organizacja wspólnego wieczoru, np. romantyczna kolacja w eleganckiej restauracji, jeżeli cenimy sobie spokój i kulturę. Możemy też kupić bilety na seans w kinie, spektakl w teatrze, do opery albo do filharmonii. Jeżeli preferujemy aktywniejsze spędzenie wieczoru, można zorganizować wyjście na koncert, do escape roomu lub miejsca z aktywnością sportową, np. parku trampolin. Złym pomysłem nie będzie organizacja spokojnego wieczoru w domu we dwoje. Wszystko zależy od naszej pomysłowości i kreatywności.