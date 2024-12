Prestiżowe stanowisko Morawieckiego. Zabiera głos

Były premier podkreślił, że Europa traci konkurencyjność i tożsamość, co wymaga mobilizacji w dziedzinie gospodarki i wartości. - Jeżeli dane mi będzie prowadzić Partię Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, uczynię wszystko, co w mojej mocy, by realizować wielką misję, którą mamy przed sobą – misję budowy silnej, zasobnej i bezpiecznej Europy dla przyszłych pokoleń - dodał Morawiecki. W styczniu planuje reprezentować tę grupę polityczną na Uniwersytecie Harvarda, gdzie omówi sytuację geopolityczną w Europie.