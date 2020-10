Presja PSL i PiS na marszałka Grodzkiego. Nieformalny sojusz przyspieszy Senat

- To jest właśnie odpowiedzialna opozycja - mówi nieoczekiwanie o ludowcach polityk klubu PiS i Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Jak przyznaje wiceminister aktywów państwowych w rozmowie z dziennikarzem WP: - Szukamy najlepszej formuły, żeby szybko przyjmować dobre i potrzebne prawo, które służy obywatelom. Chcę panu prezesowi Kosiniakowi-Kamyszowi podziękować. To jest ruch, na który czekają Polacy. Dobry przykład na najbliższe dni.

To zaskakująca deklaracja z ust przedstawiciela formacji, która wcześniej o PSL miała jak najgorsze zdanie.

Apel do Grodzkiego. PSL ze wsparciem PiS

Pierwszy z apelem zwrócił się do marszałka Senatu lider PSL. - Jeśli mamy więcej czasu w Sejmie nad pracami nad tymi ustawami, to nie wydłużajmy tych procedur w Senacie - mówił we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL domagał się zwołania posiedzenia Senatu jeszcze w tym tygodniu.