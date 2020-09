Premiery we wrześniu w CANAL+ telewizja przez internet

WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wśród nowości oferowanych w nadchodzącym miesiącu w CANAL+ telewizja przez internet , znajdą się prawdziwe hity kinowe, jak np. jeden z najciekawszych debiutów rodzimego kina ostatnich lat – „Supernova", nagrodzona jako najlepszy pełnometrażowy film zagraniczny na zakończonym 20 sierpnia 2020 r. 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Monterrey (Ficmonterrey) w Meksyku. Ponadto, we wrześniowej ofercie CANAL+ telewizja przez internet znajdą się między innymi: „Sala samobójców. Hejter” Jana Komasy, mocne kino w postaci „John Wick 3” z legendarnym Keanue Reevesem czy prawdziwy pokaz kunsztu aktorskiego w wykonaniu duetu Christiana Bale’a i Matta Damona w „Le Mans ‘66” – a to tylko część oferty na nadchodzące tygodnie. Wrześniowe hity w pakiecie CANAL+ FILM (firmy, seriale i dokumenty, gdzie dostawcami treści są m.in. CANAL+, HBO, Ale kino+ i Filmbox) FILMY: Supernova – od 24 września Jeden z ciekawszych debiutów polskiego kina ostatnich lat. „Supernova” to wciskająca w fotel historia zdarzenia, które odciśnie swoje piętno na wielu ludziach. A wszystko to będzie mieć miejsce na jednej z wiejskich dróg. I jak to często bywa, tragedia wydarzy się nagle, nieoczekiwanie, niczym tornado, bądź wybuch Supernovej zmiecie wszystko co stare i da początek nowemu. Dodatkowym plusem filmu jest jego względnie nieznana i mało opatrzona obsada, która spisuje się znakomicie i bardzo wiarygodnie. Sala samobójców. Hejter – od 12 września Kolejny już głośny film Jana Komasy, który powoli wyrasta na jednego z najważniejszych polskich twórców filmowych XXI wieku. „Hejter” to historia Tomka (Maciej Musiałowski), który, po serii życiowych kompromitacji, trafia do agencji reklamowej, w której otrzymuje dostęp do najnowszej technologii pozwalającej mu wykorzystywać zawarte w social media informacje do inwigilacji i manipulacji. John Wick 3 – od 20 września Aż trudno uwierzyć, że to już trzecia część przygód Johna Wicka, zabójcy na zlecenie, który nie jest w stanie pójść na spokojną emeryturę. Tym razem do pełnego akcji kociołka dołożona została nowa postać, Sofia grana przez Halle Berry, która stanowi świetny dodatek do uniwersum Wicka. A poza tym, na fanów serii czekają znane im już przepięknie wyreżyserowane i zainscenizowane sekwencje walk i gun-fu, bo „John Wick 3”, podobnie jak poprzednie odsłony, to prawdziwa uczta dla oczu. Le Mans ’66 – od 13 września Kapitalne mocne kino w starym dobrym stylu, choć w jak najbardziej współczesnej formie. Jest to opowieść o rywalizacji marek Ford i Ferrari podczas legendarnego wyścigu w Le Mans w 1966 roku. Christian Bale i Matt Damon wcielają się w dwóch przyjaciół/mechaników/kierowców wyścigowych, którzy podejmują wyzwanie zmierzenia się z gigantem. Na widzów czekają rewelacyjne kreacje aktorskie oraz fenomenalnie sfilmowane sekwencje wyścigów kultowych pojazdów. Obywatel Jones – od 19 września Agnieszka Holland w swej kolejnej międzynarodowej produkcji. Tym razem jej bohaterem jest walijski dziennikarz Gareth Jones, którzy przybył na Ukrainę w celu przeprowadzenia wywiadu ze Stalinem, a na miejscu zobaczył na własne oczy (jako jeden z nielicznych obcokrajowców) wielki głód, który tuż przed II wojną światową pożerał ludność tego kraju. Jojo Rabbit – od 1 września Jeśli jesteście fanami dość oryginalnej wyobraźni i specyficznego poczucia humoru Taiki Waititego, to „Jojo Rabbit” z pewnością was usatysfakcjonuje. To spojrzenie na II wojnę światową zarówno z delikatnym przymrużeniem oka jak i niemałym sercem. Bohaterem filmu jest młody adept Hilterjugend, któremu w życiu pomaga niewidzialny przyjaciel… Adolf Hitler. Ikar. Legenda Mietka Kosza – od 26 września Obok „Bożego Ciała” najlepszy polski film 2019 roku. Genialny Dawid Ogrodnik wciela się w tytułowego polskiego jazzmana, Mieczysława Kosza, który pomimo utraty wzroku zostawił po sobie niezwykłą muzykę. W filmie przyjdzie nam obserwować jego burzliwe i konieć końców smutne losy, gdyż „Ikar” to w dużej mierze opowieść o muzyce, miłości i samotności oraz tym jak te trzy elementy współgrają ze sobą. Pan T. - od 15 września Paweł Wilczak jako tytułowy Pan T., któremu przyjdzie zmierzyć się z absurdami życia w powojennej Polsce. W tle romans z piękną uczennicą, potyczki z Urzędem Bezpieczeństwa oraz… podejrzenie o próbę wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki. Tajni i fajni – od 6 września Kino akcji w wersji dla najmłodszych, choć i starszy widz znajdzie tu coś dla siebie. „Tajni i fajni” to wybuchowa animacja rozgrywająca się w świecie tajnych agentów i szpiegów oraz niebezpiecznych misji, od których zależą losy świata. A w ich centrum znajdują się Lance i Walter. Jeden jest jednym z najlepszych agentów, a drugi wybitnym naukowcem. Choć wiele ich dzieli, będą musieli nauczyć się razem współpracować. SERIALE: materiały partnera (materiały partnera) Dzikusy (serial sensacyjny, Francja, 2019, premiera: CANAL+ Premium, czwartek, 3 września, godz. 21:00) Charyzmatyczny Roschdy Zem w serialu łączącym polityczny thriller z sagą rodzinną. Kipiąca od emocji historia ze szczytów francuskiej władzy. W wyborczy wieczór kule zamachowca dosięgają Iddera Chaoucha, pierwszego w historii Francji algierskiego imigranta z widokami na rządzenie krajem. Za spust pociąga chłopak spokrewniony z narzeczonym córki Chaoucha. Oto serial wedle cyklu głośnych powieści Sabriego Louataha, w którym krwisty thriller polityczny łączy się z sagą rodzinną. W głównej roli występuje charyzmatyczny Roschdy Zem. Cela śmierci (serial kryminalny, Hiszpania, 2019, premiera: CANAL+ SERIALE, poniedziałek, 7 września, godz. 22:00) Najwyższy wymiar kary, lecz dowody wątpliwe. Pablo Ibara nie czeka na egzekucję. Walczy o życie. Czerwiec 1994. W spokojnej dzielnicy Miami policja znajduje podziurawione kulami ciała trzech osób. Jest jeszcze coś – kamera wideo z nagraniem zbrodni, a na nim niewyraźna twarz jednego z napastników. Owo nagranie posłuży za dowód przeciwko Pablowi Ibarze. Oto historia człowieka skazanego na karę śmierci, nakreślona z punktu widzenia oskarżonego, jego rodziny, prokuratora oraz policji. Stażyści (serial obyczajowy, Francja, 2018, premiera: CANAL+ SERIALE, wtorek, 8 września, godz. 22:00) Kilkoro początkujących lekarzy musi opanować sytuację w szpitalu zaatakowanym przez tajemniczego wirusa. Szpital na obrzeżach metropolii. Z powodu groźnego, egzotycznego wirusa doświadczony personel medyczny zostaje skierowany na kwarantannę. Na placu boju zostaje grupka żółtodziobów; stażystów, którzy muszą sprostać arcytrudnemu zadaniu. Zakażonych przybywa, system nie działa, stres narasta, ludzkie życie jest zagrożone. Serial produkcji francuskiej z 2018 roku, dziś aktualny jak nigdy. Zatoka (serial kryminalny, Nowa Zelandia, Niemcy, 2019, premiera: Ale kino+, środa, 16 września, godz. 20:10) Posępne śledztwo, które jednocześnie jest odkrywaniem ciemnych zakamarków samego siebie. Jakie sekrety kryje przeszłość policjantki Jess Savage? Wypadek samochodowy. Policjantka Jess Savage ledwo uchodzi z życiem. Teraz cierpi na zaniki pamięci, a przecież wyjaśnienia domagają się okoliczności wypadku, który miał związek ze sprawą prowadzoną wcześniej przez Jess. Kobieta w zagrożeniu, jej wewnętrzne demony i mozolne dochodzenie do ponurej prawdy w sugestywnym kryminale rozgrywającym się nad nowozelandzką zatoką. Sędzia (serial kryminalny, Izrael, 2017, premiera: Ale kino++, niedziela, 6 września, godz. 20:10) Niebezpiecznie być sędzią w sprawie własnego syna. Moralne dylematy, przestępcze podziemie i przedstawiciel prawa szukający sprawiedliwości poza salą rozpraw. Oto sędzia Micha Alkoby; surowy, lecz sprawiedliwy. W świecie Temidy czeka go świetlana przyszłość. Jednak wszystko komplikuje się, gdy pewnego dnia jego syn powoduje wypadek samochodowy. To zdarzenie będzie miało poważne konsekwencje i sprawi, że człowiek prawa złamie niejeden paragraf. Izraelski serial kryminalny, który doczekał się amerykańskiego remake’u, przygotowanego dla Showtime. W pakiecie CANAL+ Sport (transmisje i magazyny sportowe z kanałów CANAL+, Eleven Sports, nSport+, FightClub, SportKlub HD) Finały Konferencji NBA (CANAL+ SPORT, od 15 września) Kto zagra w NBA Finals 2020? O tym zadecydują finały Konferencji, które od 15 września na żywo w CANAL+ SPORT. W fazie zasadniczej na Wschodzie najlepsi okazali się Milwaukee Bucks, na Zachodzie Los Angeles Lakers. NBA Finals 2020 (CANAL+ SPORT, od 30 września) Ostatni akcent sezonu w NBA. Ostatni, ale najważniejszy. Wielki finał. Czy Toronto Raptors zdołają obronić tytuł? Półfinały PGE Ekstraligi (nSport+ i Eleven Sports, 20 i 27 września) Cztery najlepsze ekipy sezonu zasadniczego najlepszej żużlowej ligi świata walczą o przepustki do wielkiego finału. Wśród nich, broniący tytułu mistrzowskiego, jeźdźcy Unii Leszno. Czy znajdą się śmiałkowie, którzy rzucą rękawice dominatorom ostatnich trzech sezonów? Premier League - start sezonu (CANAL+ SPORT, 12 września) Tęskniliście? Wściekle szybka Premier League wraca na nasze ekrany już 12 września! Liverpool pragnie potwierdzić supremację z zeszłego sezonu, Manchester City wrócić na tron, pozostali chcą pokrzyżować szyki gigantom. W nowym rozdaniu powiększa się ilość biało-czerwonych w angielskiej elicie. Do Łukasza Fabiańskiego (West Ham) i Jana Bednarka (Southampton) dołączają: Mateusz Klich (Leeds) oraz Kamil Grosicki (WBA). LaLiga Santander - start sezonu (CANAL+ SPORT i Eleven Sports, we wrześniu) We września otworzy się kolejny rozdział niezwykłej rywalizacji między Realem Madryt i FC Barceloną. Królewscy bronią tytułu, Katalończycy chcą go odzyskać z nowym trenerem i legendą klubu w jednej osobie – Ronaldem Koemanem. Nie powiedzieli ostatniego słowa Diego Simeone i jego Atletico, a Ligę Europy znów zdobyła Sevilla. Kolejny sezon LaLiga Santander zapowiada się szalenie emocjonująco. Bundesliga - start sezonu (CANAL+ SPORT i Eleven Sports, 18 września) Bayern po latach supremacji w Bundeslidze, wraca na jej boiska już jako najlepsza drużyna Europy. Nowy sezon, nowe emocje i gole, dużo goli Roberta Lewandowskiego, który z roku na rok strzela ich coraz więcej. Nadchodzący sezon ponownie zapowiada się, jako wyścig monachijczyków z Borussią Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie oraz, z rosnącym w siłę zespołem z Lipska. Serie A - start sezonu (Eleven Sports, 19 września) Juventus kontra reszta stawki. Bianconeri, z Wojciechem Szczęsnym w składzie, śrubują rekord zdobywanych kolejny tytułów mistrzowskich i mają apetyty na dziesiąty z rzędu triumf. Jak poradzi sobie na ławce trenerskiej legendarny, choć niedoświadczony Andrea Pirlo? Liga włoska, wciąż barwna, wciąż pełna temperamentu i jedynego w swym rodzaju uroku… Wraca już 19 września w Eleven Sports. Formuła 1: Grand Prix Włoch (Eleven Sports 1, 6 września) Formuła 1 wraca do swej mekki. Królowa motorsportu zaprasza na wyścig o Grand Prix Włoch na legendarnym, superszybkim torze Autodromo Nazionale di Monza. Lider klasyfikacji generalnej, Lewis Hamilton, zapoluje na swoje szóste zwycięstwo w historii startów na tym obiekcie. Formuła 1: Grand Prix Toskanii (Eleven Sports 1, 13 września) Debiutujące w kalendarzu Formuły 1 Grand Prix Toskanii na torze Mugello, będzie jednocześnie tysięcznym w historii wyścigiem stajni Ferrari w mistrzostwach świata. To wyjątkowy moment, więc sympatycy ekipy z Maranello marzą o zwycięstwie ukochanego, czerwonego bolidu. Ponadto, CANAL+ przygotował własną listę TOP 10 seriali, które warto zobaczyć w najbliższym czasie w serwisie telewizja przez internet: Belfer Śmierć dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością Dobrowic. W tym samym czasie zjawia się tam nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły, Paweł Zawadzki. Rozpoczyna własne śledztwo. Chociaż wszyscy mieszkańcy się znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt niczego nie powie. Belfer zostaje sam. *Żmijowisko * Serial opowiada historię grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów, którzy wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska „Żmijowisko”. Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili. *Zasada przyjemności * Plaża w Odessie, ciepłe popołudnie. Uwagę plażowiczów zwraca dryfująca samotnie łódka, wewnątrz której dwóch przerażonych pływaków odkrywa nagie, okaleczone ciało młodej kobiety. Kruk. Szepty słychać o zmroku Na Podlasiu dochodzi do porwania nastolatka. W tym czasie inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego Adam Kruk zostaje oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał. Musi zmierzyć się nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną prawdą o swojej przeszłości. Misja Afganistan Pierwsza polska produkcja fabularna o żołnierzach w Afganistanie - serial wojenny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Pół roku z życia polskiego kontyngentu na misji. Historia ludzi o różnych przekonaniach, wartościach i doświadczeniach, których połączył Afganistan. Sanktuarium Zła Czy może być coś gorszego niż uwięzienie w szpitalu, w którym nic nie jest takie, jakie się na pozór wydaje, a wszyscy dokoła uważają cię za kogoś zupełnie innego? Może to, że sam zaczynasz im wierzyć? 13 posterunek Losy grupy policjantów, którzy pełnią służbę na trzynastym posterunku. Mały Zgon Serial zabiera widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków. Moscow Noir Koprodukcja CANAL+ z Karoliną Gruszką w jednej z głównych ról, nakręcona na podstawie powieści pióra Camilli Grebe i Paula Leandera-Engströma. Za kamerą serialu stanął Mikael Håfström, autor nominowanego do Oscara® dramatu „Zło”. Nielegalni Konrad Wolski, szef elitarnej komórki polskiego wywiadu, dowiaduje się o planowanym w Szwecji zamachu terrorystycznym. Broń, która zostanie użyta w zamachu, ma pochodzić z sowieckiego arsenału ukrytego na Białorusi. Równocześnie w Warszawie emerytowany generał białoruskich służb szantażuje Premiera Rządu RP. Dzięki temu, że najnowsza usługa CANAL+ łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD, użytkownicy mogą cieszyć się dostępnością wybranych programów o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, w elastycznym trybie subskrypcyjnym bez konieczności wiązania się stałą umową. Pierwszy miesiąc usługa jest dostępna bezpłatnie, wystarczy zarejestrować się na stronie https://ogladaj.CANALplus.pl. O CANAL+: Platforma CANAL+ to nowoczesna i najbogatsza pod względem oferty programowej platforma płatnej telewizji premium w Polsce. Oferuje ponad 180 wyselekcjonowanych kanałów najwyższej jakości, w tym ponad 100 w standardzie HD, dając jednocześnie dostęp do ponad 600 kanałów FTA. Z CANAL+ można skorzystać na wielu platformach – przez internet za pośrednictwem aplikacji CANAL+ na telefony, tablety, telewizory Android TV czy Apple TV oraz nowoczesne dekodery w ramach oferty satelitarnej. Artykuł sponsorowany Canal +