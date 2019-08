Premiera filmu Vegi niezagrożona. Misiewicz wycofał pozew

Bartłomiej Misiewicz zrezygnował ze swoich żądań wobec Patryka Vegi. Były rzecznik MON chciał przeprosin i miliona złotych zadośćuczynienia od reżysera filmu "Polityka". Premiera filmu stała pod znakiem zapytania.

Pełnomocnik Misiewicza złożył pozew do poznańskiego sądu, a ten skierował go do Warszawy. Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że były rzecznik MON na początku sierpnia cofnął wniosek o wstrzymanie dystrybucji filmu Vegi. Postępowanie w tej sprawie zostało więc umorzone.