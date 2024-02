Premiera Dexcom One+, czyli najnowszego systemu monitorowania glukozy w czasie rzeczywistym (Rtcgm)

"Dexcom ONE+ to wyraz troski Dexcom o komfort i jakość życia osób z cukrzycą. Cieszę się, że Polska została wybrana jako pierwszy kraj, w którym dostępne będzie najnowsze rozwiązanie do ciągłego monitorowania glukozy Dexcom. To wyjątkowy moment, wprowadzamy w Polsce nowoczesne narzędzie, które może sprawić, że technologia rtCGM stanie się naprawdę dostępna i powszechna wśród osób z cukrzycą w naszym kraju" - wyjaśnia Tomasz Borowy, prezes zarządu Proglikemia, oficjalnego dystrybutora Dexcom w Polsce. "Dexcom ONE+ to nie tylko krok w przyszłość, ale przede wszystkim przystępne rozwiązanie, które pozwoli szerszej grupie pacjentów na dostęp do jakości urządzeń zapewnianych przez Dexcom. Kluczowe cechy tego systemu są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby osób z cukrzycą wymagających insulinoterapii zgłaszane producentowi. Wierzymy, że ONE+ ułatwi osiąganie lepszych wyników i dłuższe życie z cukrzycą z mniejszą ilością powikłań" - dodaje Tomasz Borowy.