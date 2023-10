Premier Tajlandii dał się nabrać. "Putin mówi po tajsku"

"Zaprosiłem pana prezydenta do odwiedzenia Tajlandii w przyszłym roku, a on odpowiedział skinieniem głowy i zwrotem po tajsku: "khop khun khap"(dziękuję). Fakt, że pan prezydent może mówić po tajsku, świadczy o bliskiej znajomości i dobrych stosunkach z naszymi poprzednimi przywódcami oraz o wielu innych dobrych rzeczach dla obu krajów" - zawiadomił premier niezwłocznie, zanim jeszcze zdążył wrócić do ojczyzny.