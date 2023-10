"Drogi przyjacielu". Władimir Putin zgłosił u Xi Jinpinga konkurencyjny plan

Prezydent Chin, który jako jeden z nielicznych światowych przywódców nie ma oporów w demonstrowaniu poparcia dla Putina, wykorzystał otwarcie Forum Pasa i Szlaku do wzmocnienia swoich wezwań skierowanych do światowych przywódców. Zaapelował do krajów rozwijających się, aby nie poddawały się ograniczeniom narzucanym przez kraje zachodnie.