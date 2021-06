Premier odebrał odznaczenie. "Dziękuję za ten krzyż"

Premier stwierdził, że "historia zadała to same pytanie, które zadała też Piłsudskiemu, Dmowskiemu, Witosowi i innym, czyli: jaka ma być Polska, jaki kształt Polsce nadać, żeby odpowiadała naszym aspiracjom i wytyczała kierunek zmian dla coraz szybciej zmieniającego się świata". Według szefa rządu mało jest ludzi "lepiej przygotowanych i lepiej predestynowanych", by ten kierunek realizować, niż członkowie i sympatycy Solidarności Walczącej.