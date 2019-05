Premier Mateusz Morawiecki obiecuje szybszy koniec roku szkolnego

Nie 21 a 19 czerwca zakończy się rok szkolny. Taką obietnicę dziś w Zawierciu złożył premier Mateusz Morawiecki.

W czasie przemówienia na partyjnym wiecu premier powiedział, że ma ważną wiadomość dla dzieci i młodzieży. – Ten rok szkolny wypada w piątek po Bożym Ciele. Nie ma powodu by go przedłużać, dlatego złożymy poprawkę do zarządzenia w tej sprawie. Rok szkolny skończy się w środę, 19 czerwca – mówi Morawiecki. – Wakacje będą wcześniej – podkreślił.