Premier Mateusz Morawiecki o sprzeciwie wobec wiązania praworządności z budżetem UE

"W ostatnich dniach skierowałem do przywódców UE list z nakreśleniem naszej perspektywy na kwestie mechanizmów warunkowości związanych z budżetem UE" - napisał Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku.

Mateusz Morawiecki o trzech powodach

"Po pierwsze, uznaniowe mechanizmy, oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego" - napisał szef rządu.

"Po drugie, ich przyjęcie mogłoby doprowadzić do usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmiennego traktowania poszczególnych państw członkowskich UE" - stwierdził Morawiecki.

Dodatkowo premier uważa, że zgoda na takie rozwiązanie może w konsekwencji doprowadzić do realnego zagrożenia dla praworządności krajów Unii Europejskiej. "Dlatego Polska nie może zaakceptować takiej wersji mechanizmu, prowadzącej do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną" - skwitował szef rządu.

Mateusz Morawiecki i spodziewane stanowisko rządu

Z kolei eurodeputowany z ramienia PiS Kosma Złotowski posunął się nawet do stwierdzenia, że Polska może przestać płacić unijne składki. - Jeżeli Unia, tak czy inaczej, przeforsuje taki mechanizm, to będziemy musieli oczywiście zawiesić wpłacanie do unijnego budżetu, bo jaki byłby sens płacenia tych składek? - powiedział europoseł w rozmowie z wPolityce.pl.