Premier Mateusz Morawiecki na Śląsku. Polityk krytykuje byłego szefa rządu i prezydenta

W Raciborzu - jak wyliczał premier - budowa zbiornika wodnego chroni od 1,5 do 2,5 ml osób oraz obszar 600 kilometrów kwadratowych. - Niech nasze działania i skuteczność świadczą o naszej wizji Polski. My naprawiamy zaniedbania poprzedników i odpowiedzialnie planujemy bezpieczną przyszłość dla Polski - przekonywał premier.

Podczas wizyty na Śląsku premier skrytykował także Bronisława Komorowskiego i przypomniał mu wypowiedź z kampanii prezydenckiej z 2010 roku. - Mówił, że woda ma to do siebie, że wzbiera, a potem spływa do innych rzek i następnie do Bałtyku. A my zabraliśmy się do roboty, przeznaczyliśmy ogromne środki na budowę tego zbiornika pod Raciborzem - przekonywał Mateusz Morawiecki.