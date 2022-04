Premier Mateusz Morawiecki: Łagodzimy ból polskich rodzin

W rozmowie z "Super Expressem" szef rządu mówił o zaprezentowanym w poniedziałek 25 kwietnia planie pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Plan ma składać się z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego.