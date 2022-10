Prawnuczka Nikity Chruszczowa o Putinie: jest gotów zaryzykować III wojnę światową

Chruszczowa: Putin myśli w innych kategoriach niż mój pradziadek

Prawnuczka Chruszczowa, Nina Chruszczowa, która jest również profesorem stosunków międzynarodowych w nowojorskiej The New School, oceniając wystąpienie Putina w rozmowie z BBC stwierdziła, że "pełna rozmachu retoryka" Putina sugeruje, że rozważa on globalną konfrontację.