Prawicowy portal opublikował korespondencję dziennikarza "Gazety Wyborczej" z wiceministrem

Wiceminister Marcin Warchoł tłumaczy się z tego, jak fragment jego korespondencji z redaktorem "Gazety Wyborczej" trafił do prawicowego portalu. - Przepraszam, wyszło nieelegancko i niepoważnie - stwierdził Warchoł.

Autor tekstu, Wojciech Czuchnowski wysłał pytania w tej sprawie do wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła . Dołączył do nich zdjęcie wydruku wspomnianego wyroku SN z 2005 r. Na piśmie widnieją podkreślenia istotnych fragmentów. W czwartek portal wPolityce.pl opublikował dokładnie tą samą fotografię.

Jak to możliwe, że fragment korespondencji pomiędzy dziennikarzem a wiceministrem pojawił się na innym portalu? - Ustalę, jak to się stało. Jest mi przykro, ja wysłałem to zdjęcie do swojego biura. Nie mam pojęcia, jak dostał je ten portal - powiedział Michał Warchoł w rozmowie z "Wyborczą". - Przepraszam, wyszło nieelegancko i niepoważnie - dodał, podkreślając, że nie ma nic z tym wspólnego. Wiceminister obiecał, że "ustali, jak wyciekła" ta fotografia.