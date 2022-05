Prasa o polityce gazowej: "Nazwijmy błędy Niemiec po imieniu"

Według "Mitteldeutsche Zeitung" z Halle: "Nadszedł czas, aby nazwać niemieckie błędy po imieniu. Zielonym przychodzi to łatwiej niż SPD oraz CDU/CSU, ponieważ zawsze mieli zastrzeżenia co do absolutnego prymatu korzyści gospodarczych w niemieckiej polityce zagranicznej. Gerhard Schroeder z SPD należał do tych, którzy widzieli to inaczej. Interesy z dyktatorami były niemal jego znakiem firmowym. Tak więc niemiecka polityka zagraniczna przez ćwierć wieku była pozbawiona wartości. Nie było w niej ani przyzwoitości, ani moralności, ani poświęcenia odrobimy uwagi dla tego, co ma dopiero nadejść. Annalena Baerbock ma przed sobą ogromne zadanie do wykonania".