"Prali" brudne pieniądze mafii paliwowej, zatrzymali ich agenci CBA

Jak poinformowało we wtorek CBA mężczyźni zostali zatrzymani na terenie woj. śląskiego. To efekt wspólnych działań agentów tej służby oraz oddziału katowickiego Prokuratury Krajowej. Według śledczych podejrzani za pomocą różnych operacji finansowych, m. in. umów kupna sprzedaży nieruchomości, legalizowali pieniądze pochodzące w przestępstw. Mowa jest nawet o sumie 600 tys. euro i 1,5 mln zł należących do jednej z grup tzw. mafii paliwowej. Grupa ta została już wcześniej rozbita przez organy ścigania podczas próby wyłudzenia od skarbu państwa nawet 140 mln nienależnego zwrotu podatku VAT.