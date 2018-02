Pracownik komórki antyterrorystycznej woził w bagażniku tajne dokumenty. Ktoś je ukradł

Przez lekkomyślne zachowanie oficera tajne dokumenty londyńskiej policji trafiły w niepowołane ręce. Mężczyzna co najmniej przez tydzień woził je w bagażniku swojego samochodu i w końcu ktoś je ukradł.

Nadinspektor Marcus Beale, który należy do komórki antyterrorystycznej Scotland Yardu, woził teczkę z dokumentami w bagażniku swojego samochodu. W tym czasie wyjeżdżał na wycieczki za miasto oraz zostawiał samochód na parkingach przed supermarketami i pubami. Nie dosyć, że tajne dokumenty zostały skradzione, to jeszcze nie wiadomo kiedy.

Nadinspektor Marcus Beale to jeden z najwyższych rangą oficerów londyńskiej policji. Jego współpracownicy początkowo nie mogli uwierzyć w to, co się stało, ponieważ oficer do tej pory cieszył się nienaganną reputacją.