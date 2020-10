Praca zdalna. Jest decyzja rządu

- Szybkie działania wiosną i latem dały nam pewne poczucie bezpieczeństwa i stabilności, ale ta druga fala zmiotła to poczucie. Nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Ta druga fala jest groźniejsza od pierwszej i trzeba bardzo szybko reagować - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Praca zdalna. W administracji publicznej i biurach

- Mój apel kieruję również do przedsiębiorców, dyrektorów firm - tam, gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, to zróbcie to - stwierdził premier Morawiecki. - Wiele państw w Europie wprowadza lockdown. Musimy ograniczać kontakty między ludźmi, żeby przerwać transmisję wirusa - tłumaczył.