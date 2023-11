PPG odnowiło Instytut Spraw Głuchych w Warszawie w ramach projektu Colorful Communities

Instytut Spraw Głuchych przeszedł gruntowny remont. Teraz jego wnętrza mają więcej kolorów, a przy tym są bardziej funkcjonalne, co czyni to miejsce jeszcze bardziej komfortowym i dostępnym dla wszystkich. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych wolontariuszy, z efektów ich pracy i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć społeczność osób niesłyszących robiąc to, na czym znamy się najlepiej" - powiedziała Magdalena Salamucha, PPG director, Poland, Central Europe & Baltics, Ukraine and Moldova, Automotive Refinish.