Orłosęp wrócił w rodzinne strony. "Pozdrawia" z Francji

Napisali relację w imieniu Rei. "Nie przepadam za kontaktami z ludźmi, ale przyznam, miło było, kiedy tak się wokół mnie krzątali. Trochę czasu to trwało, ale kondycja wróciła, nabrałem ciała i czas był ruszać w drogę. Poleciałem, a jakże, ale samolotem do Marsylii, no i teraz jestem już gotowy do powrotu do Natury. Gdzie polecę, nie wiadomo - czas pokaże. Mam nadzieję, że tym razem poradzę sobie na wolności i że spędzę trochę czasu w górach koło Montpellier" - czytam w mediach społecznościowych.