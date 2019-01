Poznań: złodziej wyjął łupy w pociągu. Nie wiedział, kto obok niego siedzi

39-letni złodziej, po udanej kradzieży w jednym z centrów handlowych, wsiadł do pociągu i zadowolony wyjął z torby skradziony łup. Miał prawdziwego pecha. Obok niego siedział policjant.

39-latek w jednym z poznańskich centrów handlowych ukradł kilka markowych koszulek, spodnie i czapkę. Schował je do torby i uciekł. Wsiadł do pociągu jadącego w stronę Wrześni.

Zadowolony z łupu 39-latek, gdy tylko ruszył pociąg, wyjął z torby skradzione rzeczy i zaczął zdejmować z nich zabezpieczające przed kradzieżą klipsy. Nie zważał przy tym na przyglądającego się mu współtowarzysza podróży. To był błąd. Okazało się, że współpasażer był policjantem po służbie , pracującym na co dzień w Komisariacie Policji Poznań Nowe Miasto.

Policjant, gdy zauważył, co robi 39-latek, natychmiast zorientował się, że ma do czynienia ze złodziejem. Zatrzymał go i powiadomił swoich kolegów.