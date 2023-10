Poznań żegna Maurycego. Wspólne upamiętnienie na Placu Wolności

Śmiertelny atak 71-latka

W środę w Poznaniu doszło do tragicznego ataku. 71-letni Zbysław C. zaatakował nożem 5-letniego Maurycego, który był w drodze na wycieczkę z przedszkolem. Chłopiec został przewieziony do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować.