Poznań. Zamówił pizzę i nie chciał zapłacić. Zamiast tego groził dostawcy nożem

W poniedziałek wielkopolscy policjanci poinformowali, że do incydentu doszło w środę 2 grudnia w Poznaniu. "Tego dnia do komisariatu policji na Grunwaldzie przyszedł 56-latek, który zgłosił, że chwilę po północy na ul. Kopanina został zaatakowany nożem przez mężczyznę, któremu dostarczył zamówione jedzenie" - przekazali funkcjonariusze w opublikowanym komunikacie.

Jak wynika z relacji policjantów, mężczyzna, który miał zaatakować dostawcę pizzy, chciał zapłacić za zamówienie kartą. Terminal odrzucił jednak transakcję. Wówczas klient oświadczył, że zaraz podejdzie jego kolega, który ureguluje należność, a on sam odszedł w stronę baraków.

Poznań. Sprawca w rękach policji

Policjanci ustalili, do kogo należy telefon, z którego zostało złożone zamówienie i jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzewanego 16-latka. Jak się jednak okazało, nastolatek nie miał związku z rozbojem. "Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że jest poszukiwany. Dwa miesiące wcześniej opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy i nie powrócił do niego w wyznaczonym terminie" - dodali policjanci.

Ponadto okazało się, że mężczyzna od 2 miesięcy był poszukiwany do odbycia kary w zakładzie poprawczym w województwie kujawsko-pomorskim za wcześniejsze sprawy kryminalne. 18-latek usłyszał zarzut rozboju i decyzją sądu trafił do aresztu na 3-miesiące. Za to przestępstwo grozi mu nawet 3 lata pozbawienia wolności.