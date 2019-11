Poznań. Wybuch w kamienicy na Dębcu. Sprawca nie przyznał się do winy

Tomasz J. miał zabić żonę i cztery inne osoby. Doprowadził również do wybuchu w kamienicy na Dębcu w Poznaniu. Mężczyzna odmówił złożenia wyjaśnień i zrezygnował z uczestnictwa w procesie.

Wybuch w kamienicy na Dębcu w Poznaniu miał miejsce w marcu. Wszystko wskazywało na to, że do zawalenia budynku doszło z powodu wybuchu gazu. Śledztwo wykazało, że Tomasz J. celowo doprowadził do eksplozji, bo chciał zabić swoją żonę. Oprócz kobiety zginęły 4 osoby, 22 zostały poszkodowane. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa kolejnych 34 osób.