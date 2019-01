Poznań: Rozbito grupę odpowiedzialną za handel narkotykami. 28 osób z zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przedstawiła akt oskarżenia 28 osobom odpowiedzialnym za handel narkotykami na terenie Wielkopolski w latach 2014-2017. Oskarżonym grozi nawet do kilkunastu lat więzienia.

Śledczym udało się ustalić, że z powodu nielegalnego handlu narkotykami narażono Skarb Państwa na straty w wysokości kilkuset tysięcy złotych. - Grupa przestępcza wprowadziła do obrotu około 17 kilogramów amfetaminy, 1000 sztuk tabletek metamfetaminy, 500 sztuk tabletek ekstazy i pół kilograma marihuany o łącznej wartości co najmniej 150 tysięcy złotych, jak również nielegalnie wyprodukowany tytoń i papierosy, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę 180 tysięcy złotych - powiedział prok. Michał Smętkowski.