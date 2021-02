Poznań. Obraźliwy napis na drzwiach kościoła

Napis "kler to c...j" na drzwiach kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu został namalowany srebrną farbą w sprayu w nocy z 15 na 16 lutego. Ksiądz Stanisław Pankiwiecz, który jest proboszczem parafii, nie ma wątpliwości, że to przejaw nagonki na Kościół.

- Takie napisy są nie tylko w Poznaniu, ale w różnych częściach Polski. To napisy, które atakują Kościół i duchowieństwo. Myślę, że to jest - tak się wyrażę - teraz na czasie. To walka z Kościołem, z wiarą. To się nie skończyło, to nadal trwa - powiedział duchowny w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".