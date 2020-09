Poznań. Molestował 10-latka w autobusie. Trafił do aresztu

Mężczyzna w poniedziałek 24 września zaatakował 10-latka w miejskim autobusie . Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowia w rozmowie z PAP przekazał, że wówczas w pojeździe znajdował się wyłącznie 10-letni chłopiec oraz oskarżony.- Starszy mężczyzna zmusił chłopca do tzw. innej czynności seksualnej - podkreślił policjant.

Chłopiec po powrocie do domu opowiedział o zdarzeniu rodzicom, którzy niezwłocznie zgłosili sprawę policji. - Chłopiec opisał wygląd tego mężczyzny. Opowiedział też, co ten mężczyzna do niego mówił - mówił Borowiak, dodając, że na tej podstawie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wytypowali sprawcę.