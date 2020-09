Poznań. Złapano pedofila recydywistę. Zaatakował chłopca w autobusie

Chłopiec opisał policjantom człowieka, który próbował go skrzywdzić. Dzięki jego zaangażowaniu funkcjonariusze wytropili karanego w przeszłości za przestępstwa seksualne mężczyznę.

Do zatrzymania doszło we wtorek. "Chcemy, aby sąd go aresztował, bo jest niebezpieczny. Jutro będziemy w sądzie składać wniosek" - przekazał na Twitterze rzecznik prasowy policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.