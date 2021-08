Pożary w Turcji. Polskie służby ruszyły na pomoc

Polska pomoc w sobotę trafiła również do Niemiec, gdzie w lipcu miały miejsce tragiczne w skutkach powodzie, w których życie straciło co najmniej 175 osób. Na pokładzie śmigłowca wysłanego do Nadrenii-Palatynu znalazł się sprzęt strażacki, który posłuży do usuwania skutków żywiołu.