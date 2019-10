Pożar w Inowrocławiu. Znamy przyczynę śmierci matki i jej córek

- Zatrucie tlenkiem węgla było przyczyną śmierci kobiety i jej trzech córeczek, które stały się ofiarami pożaru kamienicy w Inowrocławiu wskazują wstępne wyniki sekcji zwłok - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

Ogień prawdopodobnie pojawił się w mieszkaniu mieszkającego obok 61-letniego sąsiada tragicznie zmarłej rodziny. W poniedziałkowy poranek, gdy wybuchł pożar, mężczyzna miał w organizmie 3 promile alkoholu. Gdy mężczyzna wytrzeźwiał, Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu we wtorek przedstawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, którego następstwem była śmierć czterech osób. Grozi za to kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.