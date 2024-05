Rezydencja Putina w ogniu. Jeden z budynków doszczętnie spłonął

Materiał filmowy ze spalonego budynku opublikowali bloger Amyr Aitashev i aktywistka Aruna Arna. "Wykonano je pod różnymi kątami, a teren otaczający rezydencję pokrywa się z tym, co widać na zdjęciach. W rozmowie z Syreną Aitaszew wyjaśnił, że opublikowane przez niego zdjęcie zostało zrobione w czwartek. Przyczyna pożaru nie jest znana " - dodano.

"Syrena" podkreśla, że służby, z którymi współpracuje redakcja, przeprowadziły weryfikację zdjęć i "nie znaleziono żadnych śladów obróbki lub fałszerstw". Oficer dyżurny Głównej Dyrekcji Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Ałtaju nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy w tym miejscu doszło do interwencji strażaków.

Oficjalnie jest to kompleks sanatoryjno-wypoczynkowy Ałtaj Compound, którego właścicielem jest Gazprom. W 2011 roku korespondentom Nowej Gazety odmówiono wstępu na teren, tłumacząc, że jest to "specjalnie strzeżony obiekt przeznaczony do rekreacji wyższych urzędników państwowych".