Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym ugaszony. Rusza śledztwo prokuratury, jest nagroda za "podpalacza"

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym ugaszony. Prokuratura wszczyna śledztwo

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dyrekcja parku wyznacza nagrodę za podpalacza

To, czy pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, był spowodowany podpaleniem, zbada teraz prokuratura. Jak informuje straż pożarna, wiele wskazuje na to, że jest to wina człowieka. - Natomiast, czy to było umyślne, czy nieumyślne, czy przypadkowe, przez nieostrożność czy głupotę, to nie jesteśmy w stanie tego na chwilę obecną stwierdzić - przekazał Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.