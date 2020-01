Pożar hospicjum w Chojnicach. Arcybiskup Stanisław Gądecki reaguje

Zginęły cztery osoby, trzech mężczyzn i kobieta - to bilans tragedii, do której doszło w Chojnicach. Ofiary to podopieczni hospicjum, które spłonęło w wyniku pożaru. Informacja dotarła do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Arcybiskup Stanisław Gądecki zabrał głos ws. pożaru hospicjum w Chojnicach (PAP, Fot: Jakub Kaczmarczyk)

W nocy z niedzieli na poniedziałek w hospicjum przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach wybuchł pożar. Zginęły cztery osoby. Do tragicznych wydarzeń odniósł się arcybiskup Stanisław Gądecki.

"Z ogromnym bólem dowiedzieliśmy się dziś o śmierci czterech osób z hospicjum w Chojnicach i o osobach poszkodowanych. Rodzinom zmarłych składam wyrazy współczucia i proszę o modlitwę za tych, którzy zginęli tragicznie oraz za osoby poszkodowane. Zapewniam o pamięci modlitewnej" - czytamy na twitterowym profilu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Poza ofiarami śmiertelnymi pożaru są też poszkodowani. Do szpitali trafiło łącznie 22 rannych. - Poszkodowani są pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Wierzymy w to, że skutki ewakuacji nie spowodują pogorszenia ich stanu zdrowia. Rodziny pacjentów zostały powiadomione i wiedzą, z kim się kontaktować w szpitalach - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.





































Burmistrz Chojnic ogłosił dwudniową żałobę narodową. W mieście odwołano wszystkie koncerty do środy wieczorem.