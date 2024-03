Pożar DPS w Przytocku. 24-latek z zarzutami

Z budynku ewakuowano pensjonariuszy. Po przeliczeniu osób, które opuściły pokoje, brakowało jednego pensjonariusza. Prawdopodobnie, gdy doszło do pożaru, drzemał, ale nie w tym pokoju, co zwykle. Zanim został znaleziony, zdążył się nawdychać dymu, zatruć tlenkiem węgla i innymi substancjami powstałymi w trakcie pożaru. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej reanimacji. - To wstępne ustalenia dotyczące przyczyny zgonu, które zweryfikuje jeszcze zlecona sekcja zwłok - zaznaczył prok. Krzemianowski.